Napelem, vagy napkollektor? Nagy a különbség!

A cég 15 éve működik, de igazából az elmúlt 6 évben pörgött fel Magyarországon a napelemes piac, amit annak tulajdonítunk, hogy az árak lejjebb mentek – mondja találkozásunkkor Szakos Ferenc, a veszprémi székhelyű Solar Rendszerépítő Kft. egyik cégvezetője.

Mint szavaiból kiderül, 6-8 évvel ezelőtt még nagyon húzós árai voltak a napelemnek, mondhatni a kiváltságosok engedhették meg maguknak, ám ahogy elindult a tömeggyártás és a technológiai fejlesztések, úgy szélesebb tömegek számára lett elérhető. Ugyanakkor megindultak a projekttámogatások, amik főként az Európai Uniótól jöttek, jönnek.

Mi a különbség a napelem és a napkollektor között?

Nagy a különbség! – hangsúlyozza Szakos Ferenc. – A kollektor a nap melegét hasznosítja, a sugárzását, abból meleget csinál. A napelem, ahogy a nevében is benne van az elem szó, az áramhoz tartozik, egyenáramot csinál. Gyakorlatilag a hálózatba termel be, amivel bármit elő lehet állítani. Meleget, mozgási energiát, bármit. A napkollektornál mára már sokkal jobban előtérbe került a napelem.

A Solar Rendszerépítő Kft. másik cégvezetője, Puha Tamás elárulja: ő a cégnél a napelem parkok kivitelezésében vesz részt. A tavalyi évben 65 parkot építettek Magyarországon, ebben voltak állami és magánparkok is. Külföldön részt vettek egy 100 megawattos park építésében is.

Ha van egy lakóközösség, akik összefognak és szeretnének napelemet, akkor azt is meg tudják oldani?

Puha Tamás igennel felel,a feladatot minden további nélkül megtudják oldani.

Ez függ a tetőfelületüktől, vagy a homlokzati felülettől, de megoldható – teszi hozzá a szakember. – A táblák technológiája is elment abba az irányba, hogy egyre kisebb a tábla mérete és egyre nagyobb a watt számuk. Így kevesebb négyzetméter felület kell belőlük és sokkal nagyobb teljesítménnyel tudnak dolgozni.

A rezsicsökkentést nézve – mondjuk – egy 30 családos társasház mit tudna megspórolni?

Mondjuk a meleg víz előállítását – tudom meg Puha Tamástól. – A közös költséget lehetne csökkenteni a világításnál, elektromos ajtók használatánál, a lift üzemeltetési költségénél. Egy 8-10 emelet háznál már jelentős közös költség jelentkezik, amit csökkenteni lehet.

A munka felmérésétől az átadásáig mennyi idővel kell számolni?

A Solar Rendszerépítő Kft. tulajdonosai szerint, ha minden tervszerűen zajlik, akkor körülbelül két hónapot vesz igénybe a munka. Az átadás-átvételnél természetesen más szervek is jelen vannak. A telepítés viszonylag rövid időt vesz igénybe, a papírozási folyamat az ami hosszabb.

Ha van egy falu, akik a közvilágítást szeretnék napelemmel kiváltani, akkor arra van-e lehetőség a Solar Rendszerépítő Kft-nél?

A közvilágítást egyelőre nem, mert napelem sánccal nem tudják ellátni. Olyat lehet, hogy minden kandeláber saját panellal rendelkezik, egy zselés akkumulátorral, de a hagyományos vezetékes közvilágítást egyelőre nem lehet kiváltani vele.

Természetesen voltak extrém megkeresések a Solar Rendszerépítő Kft-nél az elmúlt időszakban. A cégvezetők mesélik, hogy az Audinak csináltak egy rendszert az új motortesztelő centrumukba. Az egy hibrid rendszer, ami akkumulátoros és hálózati termelő rendszer, amiről ellátják az irodaház nagy részét. Egy olyan intelligens rendszer, ami figyeli, hogy mikor tud a legtöbbet a megújuló energiából felhasználni. Ha kell, akkor föntről a napelemektől veszi le, ha ez kevés, akkor vonja ki az akkumulátorokból, ami szintén a megtermelt energiával van megtöltve. Csak a legvégső esetben vételez energiát a hálózatból és küld ki oda, amikor már nem tud semmit eltárolni.

A Solar Rendszerépítő Kft. csapatában 35 fő dolgozik: egy részük kint dolgozik külföldön, Németországban, Belgiumban.

Van egy külön tetős csapatunk, akik a tetőkre szerelik fel a rendszereket, vagy ha kell besegítenek a parkoknál. A csapat többi része pedig itthon napelem parkokat épít szerte az országban – tudtuk meg Puha Tamástól.

Egy családi ház esetében mennyibe kerül egy napelemes rendszer kiépítése?

Egy „normális rendszer” közel bruttó négyszázezer Ft/kwatt. Ez egy irányszám, hiszen ettől nyilván lehet magasabb az ár és lehet alacsonyabb is.

Természetesen a Solar Rendszerépítő Kft. a napelemes rendszer szervizelését is meg tudják oldani. Vállalnak karbantartást és távfelügyeletet is, de éves szinten két mosás ajánlott.

Egyébként vegyes a keresleti oldal. Vannak családok, fiatal vállalkozók, vagy akik megspórolták erre a pénzüket és a rendszerrel további megtakarítást szeretnének elérni. Ez egy igazán jó, megtérülő befektetés a veszprémi cégvezetők szerint. Egy átlagos családi háznak 10-15 ezer forint a villanyszámlája, ami egy 3 kilowattos rendszernek felel meg. A korábban említett árral kalkulálva egy ilyen rendszer durván 1,2 millióból kihozható. A rendszerbe fektetett pénz úgy 7-8 éven belül megtérülhet. Az általunk szerelt jó minőségű anyagokból kivitelezett rendszerek, 30-35 évig üzemelnek. Ebben az iparágban folyamatos a fejlődés, technikailag egyre hatékonyabb rendszerek vannak.

Milyen újdonságok, trendek futnak jelenleg?

A minőségi különbségek jelentik az újdonságot a korábbi rendszerekhez képest, mondják. Például az LG egy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, sokat áldoznak kutatás-fejlesztésre. A világ egyik legmegbízhatóbb paneljét hozták létre. Két irányba ment el a piac: egyrészt az olcsóság felé, másrészt a precíziós dolgok felé. Illetve vannak támogatások, lakossági is, ami kamatmentes hitelt nyújt ezeknek a rendszereknek a kiépítésére. Lehet úgy is kalkulálni, hogy amit a rendszer megtakarít, azt a törlesztő részletre lehet fordítani. Kisvállalkozóknak is lesz most pályázat két fajta méretre, 15 kilowattig, illetve 50 kilowattig lehet majd pályázni a kiépítésre. Az 50 kilowattos pályázat kombinált lesz, ott más energiahatékonysági fejlesztést is el kell végezni (pl. világításkorszerűsítést, régi fénycsövek cseréjét). Ennél már elég komoly rendszereket lehet fölépíteni.

A cég továbbá foglalkozik elektromos fűtéssel is, hogy ha már a napelem rendszer megtermeli az energiát, akkor azt fel is tudja használni – mondjuk egy elektromos kazánnál, vagy elektromos fűtőszálaknál.

Érdekességként, újdonságként említették az úgynevezett carportot, amit legutóbb egy kórháznál építettek ki. Ez megtermeli a kórház áramfogyasztását és parkolóként is szolgál. Az ilyen megoldás egy modern családi háznál is jól mutat.

