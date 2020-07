Napelemes lámpával a vírusok ellen – Teszteltünk

A járványidőszak kezdetétől fogva mindannyian keressük a praktikus megoldásokat a vírusok elleni védekezésre, megelőzésre, a fertőzési kockázat csökkentésére.

Igy akadtunk mi is a www.napelemeslampa.hu oldalán egy remek eszközre, ami 5 az 1-ben funkciót is kielégítve magában foglalja a hagyományos ledes világító funkciót, egy UV B-C tartományban világító germicid lámpát, és még a villamos hálózatra kapcsolás költségétől is megkímél minket, hiszen napelem tölti a komplett berendezést.

Mielőtt belekezdenénk a napelemes UV+ledlámpa bemutatásába, néhány szó a fény UV spektrumának fertőtlenítő hatásáról:

A köznyelvben ibolyántúli, ultraibolya, vagy ultraviola sugárzásnak is nevezik azt az elektromágneses spektrumot, mely a 180-400 nanométeres tartományba esik.

A földfelszínre az UV-C 280-180 nm hullámhosszú fény már nem jut el légkörünk miatt. Az egészségügyben és laboratóriumokban már régóta alkalmazzák ezt a fénytartományt sterilizálási célokra, ami a ledes technológia fejlődésével mára már akár UV kézi lámpa méretben is elérhető. Hatásával a kórokozók szaporodását rendkívüli mértékben, akár 99%-ban is korlátozza.

Az ötletes szerkezet doboza 4+1 funkciót ígér, kiemelve az UV B-C germicidlámpa vírusokra való hatását.

A készülékben egyben megtalálható egy led zseblámpa, egy mozgásérzékelős fali ledlámpa és egy UV-C germicid ledlámpa, amivel akár két féle fényerővel is világíthatunk a minőségi LED vezérlő technológiának köszönhetően.

A csomagban műanyag faliéket és csavart is találunk a rögzítéshez.

Akár 10 napos felhős idő esetén is használható ez a szolár UV-B-C ledlámpa a benne lévő nagykapacitású akkumulátor tartalék méretezésnek köszönhetően. USB töltő csatlakozás is megtalálható a terméken, ha esetleg a hagyományos töltés mégis szükségessé válna.

A két furattal egyszerűen falra, vagy más felületre szerelhető napelemes tartó könnyed eltávolítást tesz lehetővé a lámpatestnek.

Az UV B-C ledlámpa a lámpatest hátsó felén került elhelyezésre. A 24mW teljesítmény és a 20-30 másodperces használat elegendő a megvilágított felület hatékony fertőtlenítésére, legyen ez telefon, kulcstartó, kéz, kézfej, stb.

Fertőtlenítő üzemmódban el kell távolítanunk az átlátszó, strapabíró, nem opálosodó polkarbonát fedelet, mert a fedélen nehezen, de például az üvegen egyátalán nem tud áthatolni az UV-C sugárzás.

Érdekesség: A filmezés kezdetén, a nagy teljesítményű ívfény reflektorok használata miatt sokszor begyulladt a filmszakmában dolgozók, színészek szeme a nagy UV fényterhelés miatt. Egy alkalommal a reflektor elé üveglap került, így a stáb megúszta szemgyulladás nélkül a forgatást. Ekkor jöttek rá, hogy a fényforrás elé helyezett üveglap megvéd a nagydózisban káros hatású sugárzástól.

A cég kínálatában találhatunk még hasonló praktikus eszközöket: táskában is hordozható UV-C pálca, vagy akár UV sterilizáló doboz, melyek mindegyike automatikus kikapcsolással védi a szemet. Míg az UV pálca felfelé fordítva automatikusan lekapcsol, hogy védje a szemet, addig az UV fertőtlenítő doboz csak a fedél zárása utáni automatikus bekapcsolással nyújt védelmet. Az UV sterilizáló doboz kisebb tárgyaknak, például telefon, kulcstartó, pénztárca, napszemüveg, vagy akár maszk sterilizáló funkciót is be tud tölteni.

A csapat elkötelezett híve a környezetvédő és innovációs led technológiáknak. Webáruházukban időről időre remek újdonságokat találhatunk.

