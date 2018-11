Öt tipp az internetes spórolásra

Mindannyian szeretünk jól járni vásárláskor, hiszen ha valamit megkaphatunk 30 vagy akár 60 százalékkal olcsóbban, miért is haboznánk? A legjobb megoldások akkor állnak a rendelkezésünkre, ha felmegyünk a világhálóra.

Kár azt gondolni, hogy le kell adnunk az igényeinkből és például neves márkák hamisítványaira kell ráfanyalodnunk, ha valami ‘menőt’ szeretnénk. Olyanok is vannak, akik hosszú utazásokra vállalkoznak határon túli outlet üzletekbe, hogy megvásárolhassanak egy logós táskát féláron.

Egyszerűbb módon, percek alatt is vásárolhatunk úgy, hogy akár több tízezer forintot megtakarítunk, a kedvezmények ugyanis gyakorlatilag bármikor elérhetőek, csak a telefonunkat kell elővennünk. Az alábbiakban lássunk pár remek módszert a spórolásra!

Online Black Friday

Eredetileg csak az üzletekben lehetett a Black Friday napján vásárolni – ami idén november 23-ra esik -, de idővel korszerűsítették módszereiket a kereskedők. Ma már nem kell tülekedni a pultoknál, és hatalmas sorokat végigállni, ha óriási kedvezményekben szeretnénk részesülni, a webshopok is beálltak a sorba, és ott is leértékelésekkel csalogatnak ezen a pénteki napon.

Olcsó repülőjegy több módszerrel

Ha szeretnénk lélegzetelállítóan jó áron repülőjegyet szerezni, akkor érdemes bejelentkeznünk olyan csoportokba a közösségi médián, amelyeken közzéteszik a gyorsan leköthető remek ajánlatokat.

Hogyan spóroljunk még ezen a téren? Kicsit rázósabb az error fare-kre való vadászat, amikor a hibásan közzétett, töredék árú ajánlatokra csapunk le. Így elutazhatunk akár 6000 forintért a világ túlsó felére, amennyiben azonnal foglalunk, de mindenben alkalmazkodnunk kell: például rá kell érnünk az adott időpontban, meg kell szerveznünk a szállást.

Ha csak a legjobb árú repülőjegyet keressük egy adott helye, akkor a jegyár összehasonlító website-okat kell böngésznünk.

Árgépek a spórolás szolgálatában

Más esetben is jó szolgálatot tesznek az összehasonlító weboldalak. Szinte minden kategóriában vannak már ilyen szolgáltatások, azaz megmondják nekünk, hol rendelhetjük meg az adott terméket a legolcsóbban. Ám érdemes arra is ügyelni, megbízható, ‘leigazolható’ webshopból vásároljunk.

Online kupon beváltása

Szintén remek módszer, ha online kedvezménykuponokkal kapunk komoly kedvezményeket. Ehhez a legérdemesebb a kupon és kedvezményes kód összesítő oldalakra látogatni, és kiválasztani azokat a lehetőségeket, amelyeket ki szeretnénk használni.

A kuplio.hu oldalon például márkák, termék típusok szerint is kereshetünk. A tablettől a kutyaeledelen át a könyvig több ezer féle termék esetében találunk azonnal felhasználható kedvezményes kupont. Semmire nem kell várnunk, nem vagyunk időhöz kötve, rengeteg lehetőség közül választhatunk; talán ez a legkellemesebb módja a megtakarításnak.

Szuper árak kód segítségével

Kedvezmények érhetőek el kód felhasználásával is. Ezt a lehetőséget például prémium vásárlóknak, vagy elszámolt vásárlás esetén szokták felajánlani a cégek.