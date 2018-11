PARTNER MEDICAL – Amikor az ember orvoshoz fordul, jó kezekben kíván lenni!

Megnyitotta kapuit a járóbetegek ellátását szolgáló új veszprémi központ, a Partner Medical Magánorvosi Központ. A cég filozófiájáról, víziójáról és elhivatottságáról az intézmény szlogenje is tanúskodik: „Partnerek vagyunk a gyógyulásban!” A cég célkitűzéseiről és terveiről kérdeztük Szalay Zsolt ügyvezetőt.

– A gyógyítók és a betegek közötti közvetlen kapcsolattartás lehetőségein és a partnerségben rejlő potenciálon alapuló, komplex egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény létesült – mondja az ügyvezető, tulajdonos. – A Partner Medical Kft. magánerős befektetés, amely nagy sikerrel járulhat hozzá Veszprém város és környéke lakosságának gyors, hatékony járóbeteg ellátásához. Utóbbi alatt értem, hogy ésszerű logisztikai megoldásoknak hála, minden szolgáltatásunk egy helyen, egy időben és várakozás nélkül elérhető. Jelességünk továbbá a megbízhatóság, orvosállományunk jó hírneve, a magas színvonalú, személyre szabott gyors és hatékony orvosi ellátás és nem utolsó sorban, a gyógyulás folyamatának orvosi kontroll alatt tartása.

Öt rendelőhelyiségben, nyolc szakrendelés kapott helyet. Kiváló főorvosok és szakorvosok látják el a kardiológiai, urológiai, bőrgyógyászati, neurológia és belgyógyászati (ezen belül diaetológiai, endokrinológiai) szakrendelésekre igényt tartó betegeket. A diagnózisok felállítását ultrahang-diagnosztika és laborvizsgálatok támogatják, tudtuk meg az ügyvezetőtől. A Partner Medical korszerű eszközparkkal felszerelt sebészeti szakrendeléssel is a betegek rendelkezésére áll.

– Alig tíz napja kezdődtek a rendelések, zökkenőmentesen folyik a munka. Az elmúlt napokban sok bátorítást, pozitív visszajelzést kaptunk a betegektől és jobbító észrevételeket, tanácsokat az orvosainktól. A rendelés megkezdésével azonban szembesülünk a korrekcióra szoruló kisebb nehézségekkel is. Azt tapasztaljuk, hogy a kardiológiai szakrendelés iránt nagy az érdeklődés, a megnövekedett igényeknek csak úgy tudtunk eleget tenni, hogy három neves kardiológust kértünk fel az együttműködésre. Mindhárman vállalták a feladatot, de a kardiológiai vizsgálatra csak január 1-je után tudunk betegeket fogadni – mondja az ügyvezető. – A belgyógyászat is bővül is újabb orvosok együttműködésére számítunk, miközben folyamatosan fejlesztjük az eszközparkot is. Januártól a laboratóriumunk is heti öt napban fogadja a pácienseket, egyelőre december második és harmadik hetében, egy napon végzünk mintavételt. Folyamatosan fejlesztünk és fejlődünk, igyekezünk maradéktalanul megfelelni az elvárásoknak. Nagyratörő terveink vannak – halljuk Szalay Zsolttól, aki nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az szakellátás kereteiben, a hippokratészi elvek mentén működő vállalkozás elkötelezett közösségének minden tagja tisztában van azzal, hogy amikor az ember orvoshoz fordul, jó kezekben kíván lenni!

– A barátságos, megnyugtató környezetben, csúcstechnológia igénybevételével, a szakma legjobbjai professzionális egészségügyi szolgáltatást nyújtanak, mindannyian azon dolgozunk, hogy a hozzánk fordulók számára, igényeik és idejük tiszteletben tartásával a lehető leghatékonyabban szervezzük meg a gyógyító tevékenységet – mondja Szalay aki szerint az egészségügyi ellátás neuralgikus pontja a túlterhelt és hosszas várakozási időt igénylő laborvizsgálati szolgáltatás. Erre nyújt megoldást a az új veszprémi járóbeteg központ, mert e nélkül elképzelhetetlen a gyors és hatékony orvoslás.

– Együttműködési szerződést kötöttünk a dr. Szél András igazgató úr vezette, neves budapesti G1 Labordiagnosztikai Kft.-vel és a MikroMikoMed Kft.-vel, amely orvosok, biológusok és biokémikusok összefogásával született vállalkozás. Partnercégünk a hagyományos, rutin laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok mellett a legmodernebb molekuláris biológiai módszereket alkalmazza, korszerű műszerparkkal rendelkezik. A mintavételt követően, a különleges kémiai, hematológiai, immunkémiai és egyéb vizsgálatokat igénylő leleteket a budapesti laboratóriumhoz továbbítjuk. A laborvizsgálat eredménye a legrövidebb időn belül megérkezik hozzánk.

Partner Medical Magánorvosi Központ

Veszprém, Vörösmarty tér 4.

Telefonos elérhetőség, előjegyzés: +36/70 388 8200.

Minden információ elérhető és online előjegyzésre is lehetőség van, a cég honlapján: https://www.partnermedical.hu/