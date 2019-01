Reptéri útikalauz „kezdőknek”

Ahhoz képest, hogy milyen sokan utaznak manapság, meglepően kevesen mesterei a stresszmentes repülőtéri tartózkodásnak. Mutatunk öt biztos tippet, amivel garantálhatja a nyugodt indulást.

Nincs annál bosszantóbb, ha a várva várt utazás, nyaralás egy reptéri malőr miatt meghiúsul, vagy kapkodó rémálommá válik. A terminál előtt észbekapó, a taxisokkal veszekedő, az ügyfélszolgálatosokkal alkudozó utasok száma mégis annak ellenére nem látszik csökkenni, hogy a repülés évek óta a legtöbb ember életének része. Alább összegyűjtöttük azokat a fogásokat, amelyekkel játszva kikerülhetjük a tipikus problémákat.

Rendezzük az iratokat

Sajnos nem lehet elégszer elmondani: a nyugodt utazás érdekében elengedhetetlen, hogy otthonról az online check-in elvégzése után, kinyomtatott beszállókártya és minden szükséges, érvényes irat birtokában induljunk el. Két sarokról még visszafordulhatunk, de később már komoly gondjaink lehetnek egy ilyen apró figyelmetlenség miatt.

Ne késsünk el

Bármennyire banálisnak hangzik, sokan sajnos az időfaktoron véreznek el. Nem érdemes az utolsó pillanatra játszani, úgyis közbejön valami! Járatindulás előtt legalább másfél órával lépjük át a terminálépület küszöbét. Így belefér egy kávé, egy kis vásárlás is, és nem űzött vadként, utolsó figyelmeztetésre rohanunk majd a kapuhoz.

Tervezzük meg a reptérre való kijutást

Szerencsére a Budapest Airport számos közlekedési eszközzel megközelíthető. A buszok és taxik helyett befutó lehet a reptéri parkolás szolgáltatás , ha saját autónk kényelmét élvezve szeretnénk a terminál elé gördülni. A több zóna és egyéb kiegészítő opció segítségével a reptéri parkolás minden pénztárca és minden igény számára megfelelő alternatíva. A Holiday Parkolóban például kedvezményes napidíjakért hagyhatjuk távollétük alatt kocsinkat egy kamerarendszerrel és rendszám-felismeréssel ellátott, biztonságos helyen – online foglalással pedig szabad állások miatt sem kell aggódnunk.

Utazzunk könnyen

A sok poggyász feladása a legtöbbször nem kevés plusz időbe kerül. Aki rosszul viseli a tömeget, vagy nehezére esik a várakozás, inkább vegye lazára a figurát. Egyhetes utazásra is kényelmesen becsomagolhatunk egyetlen kézitáskába, és bőrönd nélkül egyből a biztonsági kapukhoz fáradhatunk. Így a pénztárcánk is jól jár, illetve mi is kisimult homlokkal érkezhetünk a beszálláshoz.

Élvezzük az utazást repülés előtt is

A nyaralás, a kikapcsolódás ne csak akkor kezdődjön, amikor a gép kigördül a kifutópályára. Minden fejben dől el: vegyük a reptéren töltött időt is a kaland részének. Érdekes arcokkal találkozhatunk, új történeteket hallhatunk, láthatjuk a legújabb repülőgép-csodákat. Tanuljuk meg élvezni, hogy nem mindennapi élmény részesei vagyunk!