Szauna – az immunrendszer erősítője COVID idején

A finn szauna megoldás lehet a vírus által okozott kellemetlenségek kezelésére.

A hosszú és hideg téli napok alatt az ember sokszor úgy érzi, bármi jól esik, ami egy kicsit is sugározza a meleget, amit már időtlen idők óta használnak gyógyászati célokra. Nyugtató és fájdalomcsillapító hatását különböző terápiáknál, kezeléseknél alkalmazzák, ezenkívül különösen fontos szerepe van az izmok ellazításában is. A jótékony meleg hatására a görcsös izmok ellazulnak, kisimulnak, a vérkeringés és egész szervezetünk felfrissül – és hol találhatnánk jobb helyet e jótékony meleg élvezetére, mint egy klasszikus finn szaunában?

A szaunában a krónikus ízületi- és végtagfájdalomban szenvedő betegek is kipihenhetik magukat, és a fájdalmat egy kis időre elfelejthetik. A szauna gyakorlatilag hőterápiaként működik, így a meleg nem csak a testi fájdalmakra lehet gyógyír, hanem a pszichoszomatikus betegségek kezelésében is jelentős eredményeket érhetünk el vele. Egy stresszesebb, feszültebb időszak során is sokat segíthet a finn szauna, ahogy az álmatlanságra is gyógyír lehet.

A szaunát az északi népek már több ezer éve ismerik és használják, a mi kultúránkban azonban csak az utóbbi évtizedekben kezdett elterjedni. Egy azonban biztos: a szaunázás lényege hosszú-hosszú idő alatt mit sem változott. Az ember szokatlanul magas hőhatásnak teszi ki a testét. Ez a fajta „mesterséges láz” védekezésre készteti szervezetünket. Az immunrendszerünk dolgozni kezd, ezáltal edzi, erősíti azt. Természetesen a finn szauna mérete meghatározó szerepet tölt be választásunknál, de épp ennyire fontos a szaunázás utáni hűtőfürdő. Szakembereink nem csak, hogy méret után készítik a személyre szabott hőkamráját, de nagyon sok tanáccsal is el tudják látni wellness terének kialakításakor.

A szervezetünkre gyakorolt jótékony hatás mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az izzadás által a méreganyagok kiürülnek szervezetünkből, így bőrünk megtisztul és szebbé válik. Mondanunk sem kell, hogy napjainkban, a koronavírus–járvány idején mennyire fontos az erős immunrendszer, többek között ezért is lényeges a finn szauna használata.

A szaunázás élménye pedig úgy lesz teljes, ha nem csak egyedül, hanem családunk és barátaink körében töltődünk fel vele, így a szauna számtalan pozitív fiziológiai hatásán túl szellemi feltöltődést is eredményez, egyszerre gyógyítja testünket és lelkünket.

Élje át Ön is ezt a varázslatos, semmihez sem fogható élményt, és vigye haza otthonába a szaunaszeánszok világát!

