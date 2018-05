Természeti értékek Szolnok városában

Szolnok városa egészen ékesen példázza azt a bizonyos jelenséget, amikor a természet és az ember békességben, már-már egyfajta szimbiózisban képes egymás mellett létezni.

Ez nem csupán abban a határozott tényben mutatkozik meg, hogy a város a Zagyva és a Tisza folyók torkolatánál jött létre, de az ebből a földrajzi adottságából fakadó természeti jelenségek sem lettek egészen visszaszorítva a szüntelen városi fejlődés következtében.

A városok környékén fellelhető ilyen nagyobb földrajzi egységek és a velük járó természeti jelenségek némelyike azonban meglehetősen sok kellemetlenséget okozhat.

Így egy olyan város esetében, mint Szolnok, ami a Magyarország második legnagyobb folyóját egy olyan ponton fogja közre, ahol egy másik nagyobb is beletorkollik, bizony jócskán akadnak olyan tényezők, amelyek könnyen fejfájást okozhatnak az itt lakók számára. Vagy inkább viszkető duzzanatokat a testükön mindenfelé. Szolnok városában ugyanis a Tiszának köszönhetően a melegebb időjárás beköszöntével valósággal hemzsegnének a szúnyogok, ha az önkormányzat nem gondoskodna kellőképpen a rovarok állományának gyérítésével. A múltban, amikor még nem permeteztek rovarölő anyagokat repülőgépekről, valóságos pokol lehetett egy-egy nyári éjszakát eltölteni itt.

A rovarok teljes kiirtása azonban egyáltalán nem cél ebben az intézkedésben. Ez a feladat igazából talán lehetetlen is volna, de csupán az elviselhető mérték alá szorítás céljából történik az egész gyérítés folyamata. Arról nem is beszélve, hogy a folyó rovarállománya egy másik, jóval kedvesebb természeti jelenség számára meglehetősen fontos szerepet tölt be.

Szolnok belvárosában a régebbi építésű bérházak balkonjai alá ugyanis molnárfecske családok százai fészkelték be magukat, amelyek számára mindennapi eleséget biztosít a Tisza folyó rovarállománya. Az így fennmaradó molnárfecsketelep Szolnok városának egyik legkimagaslóbb természeti értéke lett, és emellett tökéletesen példázza a városi embertömeg és az állatok együttélésének lehetőségét. Ugyanis a városi fecskefészkekkel együtt járó kellemetlenséget, amit legfőképp a fészkekből kipottyantott guanó jelent, a város lakossága nem azzal oldotta meg, hogy leverte egyesével az állatok fészkeit, hanem a madárürülék felfogására léceket helyeztek el a fészkek alatt.

Szolnok városának másik jelentős természeti értéke szintén a Tiszához köthető. Minden év júniusában itt zajlik ugyanis a tiszavirágok ikonikus násztánca.

A csodálatos jelenség köré egy egész rendezvénysorozat, a Szolnoki Tiszavirág Fesztivál is szerveződött, amely jelentős idegenforgalmi vonzerőt jelent a város számára, emellett a város vendéglátására is igencsak kedvező hatást gyakorol.

Szolnok városa tehát képes volt arra, hogy a természet tényezőit elismerve, azokat beleépítse a folyton fejlődő városképébe. Ezzel nem csupán az élőlények dolgát megkönnyítve és életét megkímélve, de olyan jövedelmező iparágat kialakítva fölötte, amely a városlakók számára munkalehetőségeket is biztosít. Így Szolnok állás hirdetések tekintetében is jól teljesít.