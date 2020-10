Útmutató: a tapéta eltávolítása házilag

A tapétákról sokan azonnal a panellakások népszerű dekorációs elemére asszociálnak. A változatos színek és minták néha bizony hagytak maguk után kívánnivalót, ezért sokan még mindig egyfajta mumusként tekintenek erre a burkolóanyagra. Tény pedig, hogy a korszerű megoldások már egészen újfajta lehetőségeket rejtenek magukban. A lakásfelújítás előtt azonban gyakran ott áll előttünk a feladat, hogy valahogyan meg kellene szabadulni a stílusát és minőségét illetően is elavult tapétáktól.

Hogyan távolítsuk el a tapétát, amikor már rég ráférne egy felújítás a lakásra? Fontos, hogy megfelelő figyelmet fordítsunk erre a folyamatra, hiszen csak így érhető el, hogy a felület ideális legyen az új tapéta felhelyezéséhez. Milyen módszert válasszunk az eltávolításra? Dönthetünk a száraz és a fal benedvesítésével járó megoldás mellett is. Amennyiben tudjuk, milyen bázis van a tapéta alatt, akkor könnyebb megtalálni az ideális módszert. A régi panelekben gyakran több réteg tapétával is találkozhatunk, melyek alatt akár festék is megtalálható.

Fontos, hogy kapcsoljuk le az áramot, hiszen a konnektorok alá is benyúlik a tapéta, és ez különösen problémás lehet akkor, ha a nedves eltávolítást választjuk. Jó néhány szemeteszsákra is szükség lesz, és a padló letakarása sem maradhat el. Ha öntapadós tapétával találkozunk, akkor tulajdonképpen egy mozdulattal lehúzhatjuk azt – persze mérettől függően. Míg a papír tapéta esetében meleg víz és tapétaeltávolító szükségesek, addig a vinil tapéták kapcsán a felső műanyag réteg szárazon leszedhető, az alsó cellulóz esetében viszont víz is szükségessé válik.

A régi tapéta eltávolítása természetesen remek lehetőség arra, hogy újragondolt egy szoba színvilágát: a megfelelő tapéták kiválasztásával olyan hangulatot varázsolhatsz otthonodba, amilyet csak szeretnél. Akár ajtóra vagy konyhába ideális típusok közül is válogathatsz, de a nappalit, a hálószobát vagy a gyermekszobát is egyedivé teheted egy jól megválasztott tapétával. A korszerű alapanyagok egyszerűen a helyükre illeszthetőek, így gyorsan új stílust teremthetsz az enteriőrben. Fedezd fel a divatos fotótapétákban rejlő lehetőségeket is, melyek a vintage vagy a romantika világát is a négy fal közé varázsolhatják.