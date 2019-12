Veszprémben bővíti bolthálózatát a Telenor

Újabb üzletet nyitott Veszprémben a Telenor, amely a Balaton Plázában várja a jelenlegi és az új ügyfeleket. A városban novembertől így már két hivatalos Telenor képviselet szolgálja ki a vásárlókat, hiszen az új egység mellett a Kossuth Lajos utcai üzlet is teljes kapacitással üzemel tovább.

„Az időzítés és a helyszínválasztás egyáltalán nem véletlen” – mondta Tompos Tamás, az új bolt vezetője. „Pontosan tudjuk, hogy az év végi időszakban jelentősen megnő a forgalom, így még az ünnepi hajrá előtt nyitottuk meg az üzletet. A bevásárlóközpontban sokan fordulnak meg az ünnepek környékén; most mindenki könnyen és gyorsan végezhet az ügyintézéssel, valamint beszerezheti telenoros ajándékait is. Remélhetőleg időt és energiát spórolunk meg ügyfeleinknek azzal, hogy helyben találkozhatunk velük, mert tudjuk: a karácsony együtt igazi. Nálunk már minden karácsonyi díszben várja a vásárlókat és az akciókat is elindítottuk” – mondta el Tompos Tamás.

Hozzátette, hogy a Veszprém megyei előfizetők a mobilinternetezési szokásaikat tekintve kiemelkednek az országos átlagból, hiszen az itt élő Telenor-ügyfelek az öt legnagyobb havi Hipernet-adatforgalmat bonyolítók között vannak.

Az üzlethálózat-fejlesztés célja, hogy a Telenor közelebb vigye szolgáltatásait az ügyfelekhez, és azokat még könnyebben elérhetővé tegye számukra.