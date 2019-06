VeszprémFest 2019

Július 10. és 13. között rendezik a 16. VeszprémFestet. A prémium zenei fesztivál 2019-ben is a História Kertben kap helyet, és négy estén át, négy különleges produkcióval várja közönségét.

A VeszprémFest első napján, július 10-én Caro Emerald lép színpadra. A holland énekesnő előadói stílusában egy popsztár egyénisége ötvöződik a hollywood-i aranykor filmsztárjainak megjelenésével, egyedi hangja és izgalmas zenei világa napjaink egyik legizgalmasabb énekesnőjévé teszi.

Első lemeze Deleted Scenes From The Cutting Room Floor címen jelent meg 2010-ben. A különleges albumot a 40-es és 50-es évek zenéi és filmjei ihlették, tökéletes elegye a ballroom jazz, a tangó, valamint a groovin’ jazz hangzásnak, némi mambó behatással. A lemez kirobbanó siker volt. Kiadása után első helyen nyitott a holland eladási listán és 6 héten belül platina státuszt ért el.

Emerald második lemeze 2013 májusában jelent meg The Shocking Miss Emerald címmel. Az album az angol slágerlistán rögtön az első helyen kezdett és több mint 2,5 millió példányban kelt el világszerte. A most 36 éves művésznő karrierje csúcsán, különleges programmal érkezik a VeszprémFestre. Caro Emerald előzenekara 20:00 órától a magyar Honky Crew lesz.

A tavalyi nagysikerű operagála után úgy tűnik, az opera ismét szerves része a VeszprémFest-nek: a fesztivál második napján, július 11-én az opera irodalom egyik legnépszerűbb darabját, Giuseppe Verdi Rigolettoját láthatja a közönség. A máig erős mondanivalójú, tragikus operát a műfaj legkiválóbb nemzetközi sztárjai adják elő: a mantovai herceg az amerikai René Barbera, Rigoletto az olasz Paolo Gavanelli, Gilda a cseh Zuzana Marková tolmácsolásában hangzik fel, karmester: Medveczky Ádám, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész, közreműködik a Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara. A népszerű opera dallamai nem először hangzanak fel a Veszprémben. A darab 14 évvel ezelőtt, 2005-ben is műsorra került, óriási sikert aratva a fesztivál nézői körében.

A fesztivál harmadik napján, július 12-én egy igazi reggae klasszikus, a UB40 featuring Ali & Astro ad koncertet. A UB40 alapítótagok, Ali Campbell és Astro a világ egyik legsikeresebb, jelenleg is működő reggae formációjának vezetőiként zenekaruk 40. évfordulóját ünneplik turnéjukon.

A UB40 18 stúdiólemezzel, 10 arany és platina albummal, több mint 70 millió eladott példányszámmal, 4 Grammy jelöléssel és világslágerek tucatjaival büszkélkedhet. A csapathoz olyan nagy slágerek fűződnek, mint a Food For Thought, a Red Red Wine, a Can’t Help Falling in Love, a One in Ten vagy az I Got You Babe.

A UB40 felállása az alapítástól kezdve három évtizeden át változatlan volt, a nyolc zenész által alkotott csapatból azonban Ali Campbell énekes, Mickey Virtue billentyűs és az énekes-trombitás Astro elhagyták a zenekart. A zenészek aztán 2014-ben bejelentették, hogy összeállnak azzal a céllal, hogy ápolják, megőrizzék és tovább vigyék a UB40 szellemi örökségét. A UB40 előzenekara 20:00 órától a Budapest Riddim Band feat. MC Kemon & Busa Pista – formáció lesz.

Régi ismerősként üdvözölhetjük a VeszprémFest július 13-i fellépőjét, Katie Meluát, aki 2014-es koncertje után tér vissza Veszprémbe. Az énekesnő egyike Nagy-Britannia legnagyobb lemezsikereket elérő előadóinak, több mint 12 millió eladott albummal, 1 millió koncertjeggyel és 32 platina lemezzel.

Első két albuma, a Call Off The Search és a Piece By Piece egyaránt nemzetközi listavezető lett. A The House címmel 2010-ben megjelenő negyedik albumát a kritikusok lenyűgöző hangzásúnak, izgalmasnak és drámainak jellemezték és felkerült az európai toplisták élére. 2011-ben együttese egy vonósnégyessel egészült ki, majd megjelentették a Secret Symphony exkluzív kiadását. Tíz évvel a listák élére került debütáló Call Off The Search album után, 2013 szeptemberében, Katie 29. születésnapján jelent meg hatodik stúdió lemeze, a Ketevan. A Ketevan első single-je az I Will Be There volt, amelyet a koronázási gálán mutattak be a Buckingham Palotában július 11-én. Hetedik albuma In Winter címmel látott napvilágot 2016-ban. Katie Melua pályafutásának legsikeresebb dalait adja elő a fesztiválon, ezúttal 4 tagú zenekari kísérettel.

Jegyek: www.veszpremfest.hu/jegyek