A Veszprémi Petőfi Színház az V. Lélektől-lélekig Színház Gyógyító Erejének Fesztiválja című rendezvényt április 22. és 24. között tartja meg. Az első napon szűrővizsgálat, nyitóceremónia, fotókiállítás és a határon túlról érkező sikerelőadás várja az érdeklődőket. A színházkertben 16 és 18 óra között Molnár Zsuzsanna bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos ad tanácsokat. A dísztéren 17 órakor kezdődik a nyitóceremónia. Fellép Gyöngyösy Dóra, Hirschl Laura és Keller Márton is. A színház előcsarnokában 18 órakor nyitják meg Hullan Zsuzsa Az enyészet szépsége című fotókiállítását. Beszélgetni lehet az alkotóval. Utána a Cholnoky Táncművészeti Stúdió az Angyal Walczer című produkciót adja elő, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház a Take It Easy – Csak lazán! című darabot.