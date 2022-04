Tavaly nagy sikerrel indult útjára a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány irodalmi klubsorozata, amelynek következő állomása április 9-én, szombaton, 17 órakor lesz a mindszentkállai művelődési házban, illusztris előadóval. A Költészet Napja előtt tisztelegve Heinczinger Mika (Misztrál együttes) zenés-verses önálló estje szórakoztat mindenkit – kicsit és nagyot egyaránt - GYÖNGYÖT AZ EMBERNEK (Válogatás a magyar költészet kincsestárából, Janus Pannoniustól napjainkig) címmel és tartalommal.

A Veszprém-Balaton 2023 EKF által is támogatott KKKA Irodalmi Klub rendezvényén a gyermekeknek és felnőtteknek kézműves foglalkozás is lesz Troják Zsuzsanna és Kropf Milán jóvoltából, hogy miközben az énekelt versek hangzanak a színpadról, addig kézzel fogható maradandó is kerülhessen a vendégek kulturális tarsolyába. A felemelőnek ígérkező eseményre a belépés díjtalan.