A főzőversenyt április 30-án, szombaton, 10 órától tartják a Koloska-völgyben. A városhoz több szállal kötődő Jókai Mórnak állít emléket immár több, mint húsz éve a kulturális rendezvény sorozat, amelynek az egyik legnépszerűbb programja a főzőverseny.

A XXXI. Jókai Napok programjaként, idén 19. alkalommal rendezik meg a nagy közönségsikernek örvendő Jókai-bableves főzőversenyt, melyre 3 fős csapatok nevezhetnek. A hangulatos völgyben rendszerint mintegy hatvan csapat főz, várhatóan ezúttal is legalább ennyiféle Jókai-bablevest lehet majd kóstolni a rendezvényen.

A völgy természetvédelmi terület, ezért a szervezők kérik lehetőség szerint a műanyagok mellőzését, sőt a zsűrizésnél és a kínálásnál is szempont lesz a környezetvédelem. Ezúttal is nemcsak a bablevesek versenyeznek, hanem a legötletesebb elnevezésű csapat is díjat kap.