Immár tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Dunántúli táncfesztivált és versenyt a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban. Az április 9-ei, szombati programról Oszkai Réka, az intézmény vezetője tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, ezúttal is különböző táncstílusok képviselői találkoznak és versenyeznek. Ezzel együtt a klasszikus és modern tánc fajták széles tárházát bemutató rendezvény célja a táncművészet, tánckultúra és a mozgás népszerűsítése. Idén is, ahogyan az előző években, az ország minden részéről érkeznek tehetséges táncosok és tánccsoportok. Az egész napos, több korosztályt is megmozgató eseményre 220 táncos összesen 35 koreográfiával nevezett.