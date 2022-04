Május 21-én (szombaton) játékos természetjárásra várják az érdeklődőket Cseszneken, a XIV No Motor rendezvényre. A festői szépségű Magas-Bakony települése szervezi a játékkal egybekötött természetjárást és vendégeskedést, immár tizennegyedik alkalommal. Hívja a természetet, a nyugalmat, a festői tájat, a falusi környezetet, a baráti hangulatot kedvelőket. A No Motor vár minden nevezőt, aki nem riad vissza attól, hogy a nap során megtegye a 15 km-es Családos, vagy a 25, 40, 70 km-es Sportos távok egyikét, tetszőleges felosztásban és irányban, gyalog, biciklivel, vagy bármilyen nem motorizált eszközzel. A jelzett úton teljesíthető táv megtétele során a nevezési lapra be kell gyűjteni a szükséges számú pecsétet. Az összegyűjtött pecsétekkel sorsoláson lehet részt venni, ahol értékes nyeremények találnak gazdára. Nevezni lehet egyénileg, 14 és 18 év között kedvezménnyel, és családosan.