Május 28-án (szombat) 10 órától a Szerelem-sziget ad otthont a Tobak utcai pikniknek. Múzeum falakon túl programsorozatunk első "utcapiknik" állomás a Tobak utca. Régészekkel, néprajzkutatókkal, restaurátorokkal és sok-sok játékkal mutatjuk be, hogy kikről is kapta nevét az utca, mivel is foglalkoztak a tobakosok. A piknik során gyűjteni is szeretnénk: izgatottan várjuk, milyen az utcához, környékhez, tobakosokhoz kapcsolódó fényképek, történetek, tárgyak lapulnak az otthonokban.