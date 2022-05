A zirci termelői piacot ezen a hétvégén is megtartják a Penny áruház parkolója mögötti fedett részen, május 21-én. Ez már a harmadik ilyen vásár lesz, ezúttal is szombaton 8 és 12 óra között várják az érdeklődőket. Olyan kistermelők is jelentkezhetnek még a szervezőknél, akik itt árusítanák terményeiket, termékeiket.