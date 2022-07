A hagyományos Blues Fesztiválon a szabadtéri színpadon augusztus negyedikén este 19.30-kor a Jumping Matt and his Combo és a Jambalaya lép fel. Másnap a Simple Blues Band és a BluesSteel and Friends szórakoztatja a vendégeket Pleszkán Écskával és Benkő Zsolttal, míg az utolsó este a Blues from Hell játszik, a vendég Hadházi László lesz. Végül a Sonny and his Wild Cows mutatkozik be, a vendég Szabó Tamás lesz.