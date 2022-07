Az idei évben 13. alkalommal rendezik meg a Strandok éjszakáját. A programsorozatot 2010 nyarán hívta életre a Magyar Fürdőszövetség, azzal a céllal, hogy felkeltsék a magyar és a külföldi érdeklődők figyelmét a hazai fürdők iránt, illetve megmutassák, hogy a fürdők a társasági élet színhelyei is lehetnek. A rendezvényhez csatlakozó termálfürdők, gyógyfürdők, strandok és aquaparkok ebből az alkalomból július 30-án, szombaton meghosszabbított nyitva tartással, továbbá különféle programokkal várják a vendégeket. A Strandok éjszakájához a pápai Várkertfürdő ebben az évben is csatlakozott: szombaton 20.30-tól egészen vasárnap hajnali 2-ig várják a fürdőzni és kikapcsolódni vágyókat, a hangulatról pedig DJ is gondoskodik.