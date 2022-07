A Légy aktiv, Révfülöp sportprogramok keretében naplementés vízitúrát szerveznek július 20-án 18 órától a strandon. Az esemény vendége és vezérevezőse Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakos. A túra előtt a gyerekek kipróbálhatják vele a SUP deszkázást. A túrát SUP oktató vezeti és motoros csónak kíséri. Az érdeklődők mehetnek bármilyen vízi eszközzel, SUP-pal, kajakkal, csónakkal, vízibiciklivel. Csatlakozni lehet a Vízisporttelepen és a Császtai strandon is.