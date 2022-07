Bizet, Offenbach, Erkel és Johann Strauss népszerű műveinek részleteivel várja a közönséget a 197. Anna-bál alkalmából a Magyar Állami Operaház. Július 21. és 22. között a balatonfüredi Gyógy téren idén is a megszokott ingyenes programok, énekkari koncert, operagála szerepelnek a kínálatban, míg az Anna-bál nyitótáncait ezúttal is a Magyar Nemzeti Balett művészei mutatják be július 23-án.