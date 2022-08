A Szezonzáró Akarattyai Ruhacserét augusztus 20-án, szombaton 9 és 12 óra között tartják meg az Állomás út 4. és az Árpád utca 90/B szám alatt. Idén utoljára szervezik meg civilek környezetvédő jelleggel a szokásos ruhacserét. Most két helyszínen és az eddigiekhez képest annyi változással, hogy jelentősebb hangsúly lesz a gyerekruhán. Mivel ez az utolsó alkalom idén, kérnek mindenkit, csak annyi ruhát vigyen magával, amennyit el is szeretne vinni, nem szeretnének a szervezők készletet gyűjteni. Továbbra is maximum öt ruha hozható-vihető és csak hibátlan, tiszta ruhát várnak. Nem a mennyiség a lényeg, hanem az, hogy örömmel tudjanak az érdeklődők válogatni és meghosszabbítsák egy-egy ruhájuk hasznos élettartamát, a cserével örömöt okozzanak egymásnak.