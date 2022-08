A magyar animáció egyik legnagyobb alakja, a tavaly elhunyt Jankovics Marcell előtt tisztelegve, az ő születésnapjához igazítva, október 20-án kerül a hazai mozikba utolsó alkotása, az egészestés Toldi. A rendkívüli igényességgel megalkotott, festői szépségű animációs film a Magyar népmesék sorozatot is jegyző Kecskemétfilm nyolcvan alkotójának több mint háromévnyi munkája révén jött létre, annak eredménye. A látványos alkotás szöveghűen viszi vászonra Arany János költeményét, miközben történelmi hitelességgel ábrázolja a középkori Magyarországot – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben, amelyben az is szerepel, hogy Toldi Miklós egy igazi magyar szuperhős, akinek történetén keresztül a XXI. század fiataljai is megtanulhatják felismerni és jól használva kibontani saját képességeiket.