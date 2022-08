A Veszprémi Petőfi Színház szervezi meg szeptember 3-án és 4-én a VeszprémIFI Fesztivált. A – rövidített nevén – Vifi-Feszt összeművészeti jellegű, így fúvószenekar, népdalénekes, népi-, moderntánc és diákszínpadi előadás, képző- és fotóművészet is színesíti a két napot. Szeptember 3-án 15 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét a fesztivál, a VeszprémSztár ének kategória második helyezettje, Kiss Anna népdalénekes közreműködésével. Ezt követően 15.15-től – a VeszprémSztár tánc kategóriájának első helyezettje – a Veszprém-Bakony Táncegyüttes hozza el az igazi magyar életérzést táncbemutatóval és táncházzal, mely után 16 órakor a KID Rock and Roll SE előadása következik, majd Veszprémi Petőfi Színház SzínHázVilág és Carpe Diem! táborosai mutatkoznak be „Bőg a tehén!” című produkciójukkal, Hirschl Laura és Keller Márton gyakorlatos színészek közreműködésével. 17 nyitják meg az Ifjúsági Képzőművészeti Kiállítást, melyen középiskolában tanuló, képzőművészet iránt fogékony, tehetséges fiatalok gyönyörű munkáit állítják ki. 17.45-kor kezdődik az „Etűdök mobiltelefonra és széthulló családokra” című előadás, a a Padányi Színpad diákjai adják elő, 20 órakor pedig Balatonalmádiban, a Kerényi Imre Kult-Magtár szabadtéri színpadán lesz látható az Esőember előadás, mely után közönségtalálkozó keretein belül nyílik lehetőség kötetlen beszélgetésre, az alkotási folyamatokba is betekintést engednek a szereplők.

A második napon 15.05-kor a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar, 15.50-től pedig a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar lép fel, 16.30-tól a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió táncprodukciója látható, 18 órától A két Lotti című előadás. Utána ugyancsak közönségtalálkozót tartanak. 19.30-tól a Csermák Antal Zeneiskola Írisz Együttes könnyűzenei koncertje zárja a programot. A fesztivál programjai ingyenesen látogathatók, azonban előzetes regisztrációhoz és tiszteletjegy-kiváltáshoz kötöttek. Az Esőember előadásra a fesztivál látogatóinak kedvezményes jegyet biztosítanak.