A vidám, nevében is boldog dixie formáció, amely mára országos hírnevet szerzett, immár a legjelentősebb fesztiválokon is megmutathatta magát. Az együttes megalakulása óta tizenegy év telt el, amelyben a csapat hosszú utat járt be, de kitartó munkájukat siker koronázta. A tavalyra tervezett jubileumi koncert a pandémia miatt elmaradt, ám igazodva a kényszerhelyzethez, utólag ünneplik fennállásuk tizedik évfordulóját: most szombaton, a lehető legjobb időzítéssel, október elsején, a zene világnapján.