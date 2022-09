A hagyományos szüreti mulatságot szeptember 3-án rendezik meg Sümegen, ahova ezúttal is színes programokkal várnak mindenkit a szervezők. A Kisfaludy Művelődési Központ udvarán 14 órakor Sümeg Város Fúvószenekara és Zalaszentgrót Város Fúvószenekara és fogadja a vendégeket, a koncertek között 14.45 órakor lesz a szőlőharang megáldásával és a köszöntők is ekkor hangzanak el. A folytatásban fellépnek az Acro Dance és a Broadway Tánccsoport táncosai, a hagyományőrzés jegyében lesz szüreti néptánc gála és Gáspár Laci énekes, dalszerző is színpadra lép. A szüreti mulatságot a DWG együttes koncertje zárja.