Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület tagsága mutatkozik be az Óváros országosan is egyedülálló kulturális programja, a Kirakat tárlat keretében. A Dorner László alpolgármester által szervezett programon a Mobilitás hét gyermekrajz pályázat nyertes alkotásai is láthatók, az alkotók a megnyitón október 7-én délután 4 órakor ajándékot kapnak. A megnyitón kézműves foglalkozás, Németh László és társai öröm zenéje, Brotschul Éva szavalata várja az érdeklődőket, akiket az Üveges nyugdíjas klub tagjai süteménnyel és italokkal kínálnak, a tombolasorsoláson a szerencsések a kiállítók alkotásait nyerhetik meg. Az alkotások a Május 1-tér, Sport utca, Frankel Leó utca Móra Ferenc utca, Puskin utca kirakataiban láthatók október 21-ig.