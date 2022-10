A zirci termelői és kézműves piacot október 8-án, szombaton is megtartják, 8 és 12 óra között várják a vásárlókat a városközpontban, a Penny áruház parkolója mögötti fedett vásártéren. Az árusok portékái között lesznek többek közt zöldségfélék, gyümölcsök, tejtermékek, mangalicatermékek, füstölt húsok, szörpök, lekvárok, fajátékok, chilis termékek és virágok. A szervező, a Vidéken „Bénázók” Egyesület továbbra is várja kistermelők, kézművesek, vállalkozók – akár sütiesek, kenyeresek, borosok – jelentkezését, akkor is, ha annyi termékük nincs, hogy minden héten jelen tudjanak lenni a piacon.