A Petőfi Szalon következő rendezvényén, november 16-án 17 órától a Veszprémi Petőfi Színház lelki vezetőjével, Nagy Károly nyugalmazott apátkanonokkal beszélget a színház előcsarnokában a pódiumon Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser. Károly atya nemcsak a színháznak, de Veszprémnek is kulcsfontosságú személyisége, aki nemcsak örömmel és hittel tölti meg mindennapjainkat, de átsegít minket a nehezebb napokon is. A Petőfi Szalon küldetése, hogy a színház számára nélkülözhetetlen és a nézők számára láthatatlan dolgozókat elővarázsolja a kulisszák világából, havonta egy alkalommal megismerkedhetnek a nézők olyan kollégákkal, akik nélkül nem működhetne egyetlen színház sem. A legközelebbi különleges beszélgetésen szokás szerint a közönség soraiban ülők is feltehetik kérdéseiket.