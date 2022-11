December 16-án avatják fel a kavicsfogú álteknősnek, Magyarország egyik leghíresebb ősmaradványának köztéri szobrát Veszprémben. Ennek a világon is egyedülálló kezdeményezésnek az apropójából a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, a Laczkó Dezső Múzeum, a Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör és a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre szoborpályázatot hirdet. A pályamunkát bármilyen anyagból (só-liszt gyurma, gipsz, fa, stb.) el lehet készíteni, az alkotás ne legyen nagyobb, mint 40x40x40 centiméter. A pályamunkák leadásának módja szerint a szobrot körbe kell kamerázni, lassan és a felvételt fel kell tölteni a megadott e-mail-címre. Kérik az alkotó nevének, iskolájának, osztályának és életkorának feltüntetését is. A beérkező pályaműveket három korosztály szerint bírálják el: általános iskola alsó- és felső tagozat, valamint középiskola. Minden kategória első három helyezettje díjat kap a szobor avatásának ceremóniáján, ahol a díjazott pályamunkákat is kiállítják. A szobrokat az avatást követően a szervező intézményekben is bemutatják. A pályamű, azaz a videó feltöltésének végső határideje: december 9., 12 óra. A pályázókat december 12-ig értesítik.