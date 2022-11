A Házról házra elnevezésű programsorozata keretében a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház az intézményének otthont adó épületet, a Dubniczay-házat mutatja be november 12-én, szombaton. A Magyar Népmese Színház a Balzsammesék című előadását mutatja be 15 órától, amely több meséből álló mesefolyam, zenével, tánccal. Többféle kézműves szakmával ismerkedhetnek meg az érdeklődők 15 és 18 óra között, a szövéssel, a tégla és a csendharang készítésével, a fa üdvözlőtáblák festésével és a bőrözéssel, a különböző foglalkozásokon. Vida Beáta könyvét a Dubniczay-házról 17 órától mutatják be, utána 18 órától a Bakonyi Finnbarátok Körének közreműködésével a mézeskalácsos műhelybe várják falatozásra, beszélgetésre a résztvevőket.