Ahogy a város többi önkormányzati intézményét, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházat is érintik az energiahelyzet miatti intézkedések. Itt is egy irodába költöznek a munkatársak, és csak 18-20 fok lehet a fűtött helyiségekben, de nem mindegyiket fogják felmelegíteni. Az állandó kiállítás, a Regulyversum bezár, de csak november 30-tól. November 2-án, 4-én és 5-én lesz nyitva az intézmény 9 és 16 óra között, november 1-én, 3-án és 6-án zárva tart. November 7. és 30. között keddtől szombatig 9 és 16 óra között fogadja a látogatókat. Jövő hónaptól a Reguly-múzeum állandó kiállítása bezár, de kézműves csoportokat továbbra is fogad az intézmény, amelyben plusz teendőt ad a technikai eszközök és a gyűjtemény értékeinek megóvása a megváltozó körülmények között.