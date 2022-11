Világszerte csaknem 500 millió új diabéteszes, daganatos, valamint szív- és érrendszeri megbetegedést lehetne megakadályozni 2030-ig, ha az emberek több testmozgást iktatnának be az életükbe – áll az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az emberek fizikai aktivitásáról készített jelentésében. Erre a fontos üzenetre is felhívja a figyelmet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány november 20-án a diabétesz világnapjához kapcsolódó ingyenes családi egészségnapján, az Egy csepp világnapon a fővárosban. A rendezvény online közösségi kihívással is kiegészül Kék Kör Túra néven a Magyar Természetjáró Szövetség közreműködésével, melyhez csatlakozhat bárki november 14. és 20. között. A cél az Országos Kékkör távjának a megtétele, amely a Bakonyt is érinti. Az esemény mottója: Generációkon át. A családi egészségnap mellett online webináriumokkal is készül az alapítvány: november 14. és 18. között minden délután egy-egy aktuális egészségtémában láthatnak beszélgetést szakemberekkel az érdeklődők internetes platformon.