Veszprém Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztivál, Lajkó Félix szólókoncert 20 órakor a Hangvillában, Hodworks a Pannon Egyetem B élületében, SZFE – Lordok tánca 16 órakor a Szent Imre téren, Hodworks – Pirkad 17 órakor a Pannon Egyetem aulájában, Juhász Kata társulat és a cie Two in One 20.30 órakor a Jutasi úti edzőpályán, SZFE – Vérnász 21 órakor a Hangvilla 3. emeleti stúdiójában.

13. Országos Angol Nyelvű Drámafesztivál 13 órától az Agórában.

Barkóczi Noémi énekes-dalszerző lesz a vendége a „Hogyan írunk dalt?” című rendezvénysorozatnak 18 órától a Pannon Köztérben.

Kreatív Brazília címmel fotókiállítás nyílik 17 órakor a Dubniczay-palotában.

Ajka Az Ajka-Padragkút Táncegyüttes és barátai gálaműsora 18 órakor a művelődési központ színháztermében.

Bakonybél Ukrán-magyar Klasszikus és Népzenei Találkozó 15 órakor a faluházban.

Pétfürdő A népszavazás 27. évfordulója alkalmából ünnepség 16 órától a régi polgármesteri hivatalban, 17.30-tól Urmai László festménykiállításának megnyitója a közösségi ház nagytermében.

Zirc Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus előadása "Rejtélyek és érdekességek Petőfi 200" címmel 18 órától a művelődési házban.

Színház

Veszprém Petőfi Színház, Nagyszínház: Az Apa (Latinovits és Sík Sándor bérlet) 19 órakor.

Kabóca bábszínház: Kispipi és kisréce (Nagyváradi Szigligeti Színház) 10 órakor az E kamarában, 14 órakor a színházkertben.