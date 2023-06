Markovits Alíz a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB 2023 EKF) vezérigazgatója nyitja meg a HELLO VEB fotókiállítást Balatonfüreden, a Vitorlás téren július elsején 19.15-kor. A régió természeti értékei, építészeti különlegességei és az EKF program eseményei mellett a tárlatban helyet kapnak a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) gyűjteményéből származó fotók is. Az eseményen Horvát Szilárd helyettes államtitkár, a VEB2023 EKF igazgatósági elnöke és Markovits Alíz, a VEB2023 EKF vezérigazgatója átadja a Fehér Szalad díjait hajóosztályként önállóan, külön először értékelt L30-as kategória (LUKA 30) győzteseinek. A hajóosztály versenyzői az EKF mintás vitorláit, genakkereit használja, amelyeket a Budapesti Metropolitan Egyetem (BME) hallgatói terveztek. A megvalósításban a BME mellett partnerük az MVSZ is, amelynek közreműködésével az L30 hajóosztály hajói az idei balatoni versenyeken, közte a Fehér- és Kékszalagon is, egyedi vitorláinkkal tisztelegnek az EKF programév előtt.