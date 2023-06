A színház kedvelőinek jó hír, hogy három társulattal, egész nyáron átívelő műsorral fogadja az érdeklődőket a szabadtéri színpad. Június 30-án, majd július 2-án 21 órai kezdettel mutatják be A padlás című két részes darabot Böhm György rendezésében, amely az ajánló szerint félig mese félig musical. Az idei évben is láthat a közönség krimit, Dámák a pakliban címmel július 5-én, szintén 21 órától. A krimi-vígjáték négy barátnő kapcsolatáról szól, négy remek színésznő (Hegyi Barbara, Horváth Lili, Bede-Fazekas Annamária, Tallós Rita) előadásában. Július 7-én Süsü a sárkány látogat Szigligetre, július 8-án pedig a Kiskakas gyémánt félkrajcárját láthatja a közönség. Július 9-én ismét négy nő lép színpadra, ezúttal az Öreglányok című komédiában. A folytatásban számos színházi érdekesség várható még egészen a nyár végéig.

Természetesen a zene is előtérbe kerül, július 1-én például Bródy János nagyszabású előadását tekinthetik meg a műfaj kedvelői. Az előzetes ajánló szerint a műsorban a legendás dalszerző és előadóművész teljes életművének esszenciája szerepel, a régebbi daloktól kezdve a legújabbakig. Az sem mellékes, hogy az egész nyáron át tartó programok mellett a Várudvar galéria képzőművészeti érdekességekkel, gasztronómiai részlege pedig különleges kínálatával áll a látogatók rendelkezésére.