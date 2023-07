Balatonlellén a idei gálaműsor kibővített előadásával várja a közönséget az idei cirkuszok éjszakájára a Magyar Nemzeti Cirkusz július 14-én és 15-én. A kétnapos esemény zenés cirkuszi parádéval indul a lellei Cirkusz térről pénteken délelőtt, majd a 7-es főúton át egészen a Napfény Strandig rendőrségi és zenekari kísérettel vonulnak az artisták, akik a Balaton partján tartanak rövid ízelítőt a cirkuszi műsorukból - közölték a szervezők az MTI-vel.

A cirkuszok éjszakájára Szenzáció fehérben című kibővített műsorral készülnek, amelyben az artistaművészek talpig fehérben lépnek porondra, és a nézőket is arra bíztatják, hogy fehér ruhában érkezzenek. Az esti előadások előtt porondlátogatást és felvezető programokat tartanak, az extra kibővített műsort követően pedig lehetőség lesz az artistaművészekkel és a fellépőkkel személyesen is találkozni. Ezen az estén visszatér a porondra a szolnoki előadáson balesetet szenvedett brazil motoros, Alice is.

Zamárdiban szombaton világrekord kísérlettel és kardnyelővel várja a közönséget a Richter Flórián Cirkusz. A család legfiatalabb tagja, a 17 éves Richter Angelina egy világrekord felállítására készül a Magyar Posta elnevezésű lovasakrobata műsorszámával, de látható lesz többek közt a Duo Triberti, a világ egyik leggyorsabb görkorcsolyás művészpárja Olaszországból, Lucky Hell kardnyelő, aki először lép fel Magyarországon, valamint Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas színház társulata is.

A Fővárosi Nagycirkusz A sztyeppe illata című előadásával készül a cirkuszok éjszakájára szombaton; a műsorban türkmén, üzbég, mongol, magyar és ukrán artistaművészek elevenítik fel kulturális gyökereiket a cirkuszművészet segítségével.