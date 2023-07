Herenden idén is megrendezik a Herendi Kézműves Feszt elnevezésű program sorozatot. Az esemény augusztus 11-én, pénteken este fél 7-kor startol, az ünnepélyes megnyitóra 20 órakor kerül sor. A színpadi produkciók és folklór bemutatók a művészet iránt érdeklődőknek igazi feltöltődési élményt nyújt. A főzni vágyóknak is remek lehetőség lesz az esemény, hiszen egy főzőverseny is megrendezésre kerül, egészen pontosan szombat reggel 8-tól. Több meglepetés produkcióra is számíthat a kilátogató érdeklődő egész hétvégén, hiszen a garantált jó hangulat és kellemes vendégfogadás egészen vasárnap késő estig tart.