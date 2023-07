Gazdag programmal várja az érdeklődőket július 15-én, szombaton 15 és 20 óra között a Deák Ferenc Általános Iskola előtti parkban az Agóra Veszprém Kulturális Központ. A rendezvényen cirkuszi élményfoglalkozások sorával találkozhatnak a látogatók. Az érdeklődőknek zsonglőrjátékok – labda, kendő, ördögbot – használatát oktatják, a bátrabbak fejleszthetik kötéltánctudásukat is, míg a kézműves foglalkozásokon bárki elkészítheti saját zsonglőrlabdáját, ördögbotját és poidáját. A program részeként 16 és 17.30 között „embergúlát” építenek, míg 18 órától a francia Le Plus Petit Cirque Du Monde társulat Climbing over Veszprém című összművészeti előadását láthatják az érdeklődők. A rendezvény esőhelyszíne az Agóra épülete.