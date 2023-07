Idén is várja a művészet iránt érdeklődő fiatalokat a Hybrid Art Camp ingyenes művészeti alkotótábor a fenntarthatóság és az újrahasznosítás jegyében augusztus 10. és 19. között Köveskálon - közölte a HybridCycle az MTI-vel.

Mint a közleményben felidézik, az elmúlt években többek között a Káli-medence, Kecskemét, Pannonhalma és Pécs is otthont adott a Hybrid Art Camp alkotótábornak. Idén a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) program támogatásával, a Tiszta Balaton, tiszta művészet projekt keretében ismét várják a design, művészet, építészet és marketing-kommunikációs hallgatókat, valamint a művészet különböző ágazatai iránt érdeklődő fiatalokat a köveskáli alkotóházban.

A nemzetközi alkotótábor célja a tudatos fogyasztás és a fenntarthatóság szellemiségének művészeti eszközökkel való megjelenítése. A program keretében létrejövő alkotások minden évben a környezettudatosság és az upcycling, azaz a továbbhasznosítás jegyében készülnek.

Az alkotótáborban a fiatal művészek többféle hulladékalapanyaggal is megismerkednek, és különböző technikákat próbálhatnak ki, ahol újrahasznosított bútorokból és más anyagokból közösen megálmodnak egy jelképes teret. Az újrahasznosítás eszközeivel gondolják újra, hogyan válhatnak régi tárgyaink ismét a mindennapi életünk részévé ezáltal is támogatva az újrahasznosítást és a fenntarthatóságot - olvasható a közleményben.

Mint írják, a tíznapos táborban Rózner György építőművész, belsőépítész, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) oktatója vezetésével tíz egyetemi/főiskolai hallgató/fiatal alkotó kap lehetőséget, hogy ingyenesen csatlakozzon a Hybrid Art Camp alkotói élményéhez, a közös, Inner Space létrehozásához.

A programra a jelentkezési határidő: július 31. A részvétel ingyenes, a szállás és étkezés biztosított. A jelentkezéseket a [email protected] email címre várják.