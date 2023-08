Augusztus 12-én, szombaton napsütéses idővel, színes programokkal, P. Mobil koncerttel várják az érdeklődőket a Hegymagasi piactéren.

Tóth György, a piactér vezetője lapunknak elmondta, hogy reggel 8 órától a már megszokott, bővülő kínálatú termelői és kézműves piac fogadja a látogatókat. - Jó borokban, finom falatokban sem lesz hiány, de látványos programnak ígérkeznek a lovas ügyességi játékok, fogathajtással, akadály ugrással a Tébolyda lovasiskola jóvoltából, sőt gulyales is lesz a Szent György birtok lovas fogatával és bemutatkozik Marton Máté military lovas. Aki lóháton, vagy fogattal érkezik, "betyárbőrbe", esetleg csikós gúnyába öltözik, és ezt előre jelzi nekünk, vendégünk vagy egy vörösboros marhapörköltre - emelte ki Tóth György. A résztvevők a "Serénykedő Mesejurtát" is megcsodálhatják, magyar mesterségekről szóló bemutatóval, mesemondás is lesz benne. Az Extrém Hagyományőrzőknek köszönhetően aki akarja, 14 órától kipróbálhatja a "magyarok nyilait", a sámándobot, és hogy a gyerekek se unatkozzanak a Fanyűvő Játékpark is megnyitja kapuit 13 órától. 16 órától aztán a zene kerül a fókuszba a Hegymagasi piactér színpadán. A Somnium zenekar ad koncertet először, majd 17 órától a Yesterday csap a húrok közé. 19 órakor a blues muzsika hazai királya, Deák Bill Gyula énekel, 20.30-kor pedig a P.Mobil izzítja fel a hangulatot Schuster Lóránt vezetésével.