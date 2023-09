A város egyik kiemelkedő, sokak által látogatott eseménye a borfesztivál, melynek 2014-től fő „fogása” a csülök és cicege - más néven tócsni vagy épp lapcsánka - melyet többféle elkészítési módban lehet megkóstolni. Mellette az ország különböző borvidékeinek kínálatával, a helyi, hagyományos népi konyha termékeivel várják a vendégeket. A somlói bor, mint a környék borvidékének híres nedűje nem hiányozhat a város borkínálatából. Az étel, ital mellé szórakoztató programokat is kínálnak a szervezők, a színpadot szerdán 18 órai kezdéssel Szórádi Gábor és Horváth Gábor nyitja, őket a Canarro zenekar követi. Csütörtökön 17 órától a Hoppáré zenekar lép színpadra, majd a helyi kötődésű Speak Up! koncertjét lehet meghallgatni. Pénteken szintén 17 órai kezdéssel Brigi&Zolka akusztik koncertjével lehet hangolódni az estre, a hivatalos megnyitót 18:30-as kezdéssel tartják, melynek keretében a Somlói borrend jelenlétében átadják a fesztivál bora díjat. Az ünnepélyes pillanatok után a Budapest Bár foglalja el a színpadot, a napot a Party One Music Band zárja. Borszombaton ismét a pápaiak nyitják a napot, a Megafon Zenei Egyesület és a Pápai Musical Stúdió előadását Nyikes Linda valamint Kovács Sándor akusztik műsora követi, a délután sztárfellépője Palya Bea lesz, 22 órától a Catsby zenekar szórakoztatja a közönséget. A záró napon a Fool Moon acapella együttes áll reflektorfénybe, Flóra&Bálint akusztikus műsorát követően 20:30-as kezdéssel érkezik a hosszú hétvége legnagyobb durranásának ígérkező koncertje, Korda György és Balázs Klári fellépése.

A fesztivál a helyi gasztronómiai hagyományok és kulturális értékek ápolásában, közösségépítő szerepének és Pápa város jó hírének terjesztése szempontjából is fontos rendezvény.