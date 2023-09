Szent Mihály napjához kapcsolódóan október 1-jén, 10 órától a lókúti szabadidőparkban tartanak Pajtamustra elnevezéssel programokat. Miért pont Szent Mihály-nap? Minden falu legnagyobb ünnepe a búcsú. Ilyenkor hazatérnek a gyerekek, az unokák, együtt van a rokonság, találkoznak a barátok. Miért mustra? Mert annyi minden történik az év folyamán. Szeretnének mindebből bemutatni egy csokorra valót. Itt lesznek az In Nochpa Shoftból ismert kézművesek, hogy elfeledett mesterségeket mutassanak be, a Pike-poka-haiban hajdanvolt játékokkal játszhatunk, vásári bábszínházon kacaghatunk, a Lókúti Pajtaszínház bemutatja a Circus Minimus című legújabb játékát Boka Gáborral és a lókútiak csapatával, pajtakoncerteken a már ismert dallamok mellett új előadókkal is találkozhatunk, hiszen érkezik a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar, a Landesrat harmonikazenekar, az Erkel Ferenc Fúvószenekar, a Tárkány Trió és a Brass in the Five. No és persze Dédi konyhája is jelen lesz, igaz, most nem főznek a helyiek, hanem valami egészen mást csinálhatnak majd benne az érdeklődők. Mindemellett pedig lesz kis és nagy körhinta, kakasos nyalóka, mézeskalács szív, vattacukor, vásárfia, tombola, mert mindez dukál egy igazi búcsúi pajtamustra hangulatához. Aki nem hiszi, járjon utána október 1-jén Lókúton!