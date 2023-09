Tíz évvel ezelőtt épült meg a Kolostorok és Kertek Rendezvénytér "A part alatt" játszótérnél a Gulya - dombra vezető lépcső a Veszprémi Magyar Finn Egyesület közreműködésével. Akkor először és azóta minden évben megrendezték a lépcsőfutást. Így lesz ez idén is, szeptember 9-én, szombaton 10 órától. Az eseményre most is érkezik finn baráti küldöttség Veszprém testvérvárosából, Rovaniemiből.