Előző nap Porván szintén a lámpások és a lila hagymás libazsíros kenyér kerül a fókuszba a forgatagon, a zirci piacon meg libasimogató lesz. A bakonyi kulturális programokhoz három túraútvonalat is ajánlunk most hétvégére, az egyik esős időben nehéz terepet jelent, a másik kettőtől semmikép sem kell megijedni. Mindegyik program és túra kikapcsoló befektetést biztosít.

Programok

1. Forgatag Porván lila hagymás libazsíros kenyérrel

Márton-napi forgatagot szervez az önkormányzat Porván, a polgármesteri hivatal udvarában november 10-én, pénteken 14 órától. Az esemény vendége lesz Nobilis Márton Pál, az agrártárca államtitkára és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. Velük fórum keretében beszélgethetnek az érdeklődő helyiek. Műsort adnak az iskolások, nótaénekes is fellép, és kézműves-foglalkozásokat tartanak a résztvevőknek, még a lampionos felvonulás előtt. Libazsíros, lila hagymás kenyeret, forralt bort és teát kínálnak a rendezvényen.