2.Közelebb az éghez

Tésen nemcsak a szélmalmokat érdemes megnézni, a különleges panoráma miatt fel lehet lépcsőzni a Széchenyi Zsigmond kilátóra. A falu határában leparkolva is meg lehet közelíteni, de a falu főutcájáról is vezet hozzá egy sétaút, mindegyik más látványt kínál. S Tésig akár kerékpárral is le lehet jutni Zircről. Ebben a faluban, a település vezetője szerint mindenki kicsit közelebb érezheti magát az éghez.