Vármegyénkben öt veszprémi és egy nemesvámosi vállalat mutatkozik be az érdeklődőknek: az Alap Inspektor Kft., a Balluff-Elektronika Kft., a Continental Automotive Hungary Kft., a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft., a Valeo eAutomotive Kft., illetve a Vesz-Mont 2000 Kft. várja a látogatókat.

Az online és offline módon egyaránt elérhető rendezvénynek köszönhetően az érdeklődők átfogó képet kaphatnak a hazánkban működő, bizonyos területen vagy mutatók alapján kiemelkedő gyárak egyedi megoldásairól, hiszen a vállalatok különböző szektorokból érkezve mutathatják be tevékenységüket. Bókay Márton nemzeti fejlesztés-finanszírozásért felelős helyettes államtitkár kiemelte: a Gazdaságfejlesztési Minisztérium fontosnak tartja, hogy a magyar gyártó vállalatok bemutathassák eredményeiket, képességeiket, és értékteremtő munkájukat egymásnak, hiszen a jó gyakorlatok átadásával hatékonyabb eredmények, gyorsabb fejlődés és a minőség javítása is elérhető.

A programsorozat számos előnyt biztosít mind a részt vevő gyárak és üzemek, mind a látogató közönség számára. A vállalatok Magyarország vezető, példaértékű vállalatai között mutatkozhatnak be, ráadásul építhetik és erősíthetik üzleti kapcsolataikat is, hiszen a potenciális partnerek, beszállítók, leendő vásárlók, a szektorban tevékenykedő hasonló vállalkozások tudomást szerezhetnek működésükről, megnyitva így akár a jövőbeni együttműködések lehetőségét is. De a programsorozat a látogatók számára is tartogat lehetőségeket: segíthet a pályaválasztás előtt álló fiatal generációnak, a fejlődő és fejlődni vágyó kis- és középvállalkozásoknak, a potenciális beszállítóknak, valamint az érdeklődő lakosság tagjai számára is, hiszen új tapasztalatokkal és tudással gazdagodhatnak. Az idei évben országszerte több mint 80 cég várja az érdeklődőket, akik közel 70 személyes gyárbejárás, illetve közel 20 online bemutatás során ismertetik majd tevékenységüket.