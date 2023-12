Az MTÜ szakmai koordinálásával működő 90 tagú hálózat irodáinak közel fele vállalkozott arra, hogy az ilyenkor elérhető amúgy is gazdag programkínálat még színesebb és a karácsonyt megelőző hetek hangulata még ünnepibb legyen.

Az egész család számára minőségi időtöltést kínáló események december 1. és december 23. között lesznek elérhetők. Ezek többségén ingyenesen lehet részt venni, a szervezők csupán előzetes regisztrációt kérnek. A programok túlnyomó része tematikus, vezetett gyalogos városnézés és adventi témájú séta lesz.

A kezdeményezésbe bekapcsolódott Tourinformok országosan elérhető adventiséta-kínálata a csodasmagyarorszag.hu oldalon található. Az érdeklődők a programot szervező Tourinform irodáknál regisztrálhatnak és kérhetnek további tájékoztatást.

Zamárdiban például kürtőskaláccsal ajándékozzák meg a sétán résztvevőket, akik betekintést nyerhetnek a halászlé készítésébe, majd meg is kóstolhatják azt, miközben egy koncertet is élvezhetnek forralt bor vagy meleg tea társaságában. Mohácson játékos kincskereső túrára invitálják a gyerekeket, akik hét elrejtett „busó-mikulás” matrica nyomába eredhetnek a városban. A megtalált matricákról készült fotókat a Tourinform Mohács Facebook-oldalára beküldők között ajándékcsomagot sorsolnak ki. Zalakaroson a városi séta előtt a tourinformosok irányításával mindenki elkészítheti saját adventi lámpását, amivel a séta során bevilágíthatják az útjukat. Debrecenben „Mesélő falak” elnevezésű belvárosi street art sétára hívja az érdeklődőket a Tourinform iroda, a séta résztvevői előtt pedig feltárulnak a falfestmények mögött rejlő helytörténeti érdekességek. Esztergom ízes utazásra invitálja a látogatókat, akik az új piac ízeit kóstolva megismerkedhetnek a kereskedők, őstermelők egyedi történeteivel is. Egy másik túrájuk pedig a város egykori híres lakójának otthonát bejárva a Babits család karácsonyait ismerteti meg a látogatókkal. Gödöllőn az uralkodócsalád ünnepi szokásait tárják az érdeklődők elé a kastély környékét felfedező sétán.