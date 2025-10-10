október 10., péntek

1 órája

Somlói Juhfark Ünnep 2025: bor, panoráma, DJ – jön a hegy legforróbb bulija!

Címkék#somló#Somló-hegy#programajánló#juhfark#somlói bor

Amikor októberben a Somló-hegy újra életre kel, minden borrajongó tudja, hogy eljött az év legvártabb napja. Idén október 11-én rendezik meg a Somlói Juhfark Ünnepet, ahol a bor, a természet és az ember találkozik – minden pohárban ott a vulkán ereje és a Somló tüze.

Sabjanics-Somlai Petra

Tízéves jubileumához érkezett a Somló legendás sétálókóstolója, amelyet október 11-én rendeznek meg a Tornai Pincészetnél. A nap, amikor a vulkán oldala megtelik zenehanggal, nevetéssel és illatos borospoharakkal - ez a Somlói Juhfark Ünnep. A rendezvény nem egy unalmas borfesztivál: itt a látogatók kisvonattal zötykölődnek a dűlők között, workshopokon ízlelik meg a Juhfark különböző arcait, a nap végén pedig DJ bulival és grillpartival zárják az estét.

Somlói Juhfark Ünnep 2025 hangulatkép
Somlói Juhfark Ünnep - A borászok személyesen töltik a poharadba a legjobb Juhfark borokat
Somlói Juhfark Ünnep 2025 – program, amitől felforr a Somló

Ha szereted a bort, a hegyet és a jó társaságot, ez a nap neked szól. A Somló-hegy borászai személyesen töltik a Juhfarkot a poharadba, miközben a levegőben ott a vulkán illata és a pince hűvössége.

Programok, amiket kár lenne kihagyni

A nap délután indul a híres sétálókóstolóval, ahol a Somló legjobb borászai személyesen kínálják a hegy ikonikus Juhfark borait. Közben kisvonat pöfög végig a dűlők között, a bátrabbak workshopokon mélyedhetnek el a borok világában, a történelemrajongók pedig a múzeum- és pincetúrán barangolhatnak a múltban. A délután csúcspontja a 10 éves jubileumi tortavágás és köszöntő, estére pedig DJ, grill és pezsgő hangulat várja a vendégeket a teraszon.

Tudtad?

A Juhfark szőlőfajta fürtjeiről kapta a nevét: hosszú, „farkaszerű” formájáról ismerhető fel. A bor maga karakteres, ásványos és tüzes, ahogy a Somló is. Régi hiedelem szerint a Juhfark „nászbor”: állítólag aki esküvő előtt issza, annak fiút szül a felesége. Szóval ha másért nem, már ezért is megéri egy pohárral kóstolni!

A Somló legjobb borászai egy helyen

Az ünnep nemcsak a borokról, hanem a borászokról is szól, Idén is a hegy legismertebb pincészetei kínálják a tüzes Juhfark borokat, személyesen töltve a vendégek poharába.

Résztvevő pincészetek:
Baráth Borműhely
Barcza Pincészet
Csordás-Fodor Borház
Fehérvári Birtok
Fekete Pince
Hegedűs-Szabó (Clements) Pincészet
Kabor Somlói Borbirtok
Kancellár Birtok
Kolonics Pincészet
Kőfejtő Pince
Kreinbacher Birtok
Somlói Vándor Pince
Tornai Pincészet

Vendégként: Laposa Birtok (Badacsony)

Somlói Juhfark Ünnep 2025
A Somló-hegy minden szeglete életre kel – borászok, látogatók és a vulkán tüze egyetlen napra találkozik.
Miért különleges a Somlói Juhfark Ünnep?

Ez a borfesztivál nemcsak kóstolásról szól. Itt minden korty történet: a borászok elmesélik, hogyan született a hegy oldalában az idei termés, a látogatók pedig megismerik, miért nevezik a Somlót „a legkisebb nagy borvidéknek”. A hegy vulkanikus talaja olyan karaktert ad a Juhfarknak, amit máshol nem lehet reprodukálni és ezt a különleges ízvilágot most egyetlen nap alatt bejárhatod. A hangulat? Egyesek szerint olyan, mintha egy mediterrán borfaluba csöppennél: nevetés, pohárcsengés, panoráma, és az a bizonyos somlói naplemente, ami mindenkit lelassít egy pillanatra.

A Somlói Juhfark Ünnep több mint egy borkóstoló: ez a hegy szíve, ami egyszer egy évben hangosabbra dobban. Akár borrajongó, akár „csak” élményvadász vagy, itt megtalálod, amit keresel: tüzes borokat, vulkánszagú levegőt és azt az érzést, hogy jó helyen vagy, jó emberekkel. Ha ősszel csak egy programot választasz, válaszd ezt, mert a Somló nem csak borvidék. A Somló maga az élmény.

 

