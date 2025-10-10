Somlói Juhfark Ünnep 2025: bor, panoráma, DJ – jön a hegy legforróbb bulija!

Tízéves jubileumához érkezett a Somló legendás sétálókóstolója, amelyet október 11-én rendeznek meg a Tornai Pincészetnél. A nap, amikor a vulkán oldala megtelik zenehanggal, nevetéssel és illatos borospoharakkal - ez a Somlói Juhfark Ünnep. A rendezvény nem egy unalmas borfesztivál: itt a látogatók kisvonattal zötykölődnek a dűlők között, workshopokon ízlelik meg a Juhfark különböző arcait, a nap végén pedig DJ bulival és grillpartival zárják az estét.

Somlói Juhfark Ünnep 2025 – program, amitől felforr a Somló

Ha szereted a bort, a hegyet és a jó társaságot, ez a nap neked szól. A Somló-hegy borászai személyesen töltik a Juhfarkot a poharadba, miközben a levegőben ott a vulkán illata és a pince hűvössége.

Programok, amiket kár lenne kihagyni

A nap délután indul a híres sétálókóstolóval, ahol a Somló legjobb borászai személyesen kínálják a hegy ikonikus Juhfark borait. Közben kisvonat pöfög végig a dűlők között, a bátrabbak workshopokon mélyedhetnek el a borok világában, a történelemrajongók pedig a múzeum- és pincetúrán barangolhatnak a múltban. A délután csúcspontja a 10 éves jubileumi tortavágás és köszöntő, estére pedig DJ, grill és pezsgő hangulat várja a vendégeket a teraszon.

Tudtad? A Juhfark szőlőfajta fürtjeiről kapta a nevét: hosszú, „farkaszerű” formájáról ismerhető fel. A bor maga karakteres, ásványos és tüzes, ahogy a Somló is. Régi hiedelem szerint a Juhfark „nászbor”: állítólag aki esküvő előtt issza, annak fiút szül a felesége. Szóval ha másért nem, már ezért is megéri egy pohárral kóstolni!

A Somló legjobb borászai egy helyen

Az ünnep nemcsak a borokról, hanem a borászokról is szól, Idén is a hegy legismertebb pincészetei kínálják a tüzes Juhfark borokat, személyesen töltve a vendégek poharába.

