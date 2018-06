89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyv Napok Balatonfüreden

JÚNIUS 7. CSÜTÖRTÖK – Kísérőrendezvény

LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR

11.00 Vendégünk: M. Kácsor Zoltán gyermekkönyvíró

„Első mesekönyveim 2013-ban jelentek meg, ez a 3-6 éveseknek szóló Garázs bagázs című mesekönyv-sorozatom első két része volt. A sorozat azóta nyolc kötetre bővült. Tavaly látott napvilágot a 6-12 éveseknek szóló Zabaszauruszok című meseregény-sorozat első része, az Utazás Dínómdánomba a Kolibri Kiadó gondozásában. A meseregény-sorozat második része a 2018-as könyvhétre fog megjelenni, szeptemberben pedig egy újabb önálló mesekönyvem kerül kiadásra.”

JÚNIUS 8. PÉNTEK

LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR

14.00 Bemutatkozik a Szitakötő gyermeklap

A 48 színes oldalon megjelenő negyedévi gyereklapban különböző műfajú és tematikájú írások teszik lehetővé a sokirányú alkalmazást. A kortárs irodalmi művek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztő cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív foglalkoztató feladatok segítik a befogadást.

VASZARY GALÉRIA – KERT

18.00 Ünnepélyes megnyitó

Díszvendég: Háy János író

A Könyv- Bor-Jazz Fesztivált megnyitja Hári Lenke, Balatonfüred város alpolgármestere

Portrébeszélgetés Háy János József Attila-díjas magyar íróval

Beszélgetőtárs: Bozsik Péter költő, szerkesztő

Háy János (író, költő) 1960. április elsején született Vámosmikolán. Orosz-történelem szakot végzett Szegeden, esztétikát az ELTE-n. 1989-től 2004-ig kiadói szerkesztőként dolgozott (Holnap, Pesti Szalon, Palatinus). Régésznek készült, de első ásatása során véletlenül feltárta kedvenc kutyájának maradványait. Ezt követően figyelme egyre inkább a rock-zenére irányult. 1982-ben azonban egy kudarcba fulladt zenekar-alapítási kísérlet után felhagy a zenével. Ezidőtől publikál irodalmi műveket. Versek, novellák és regények mellett számos rajza is megjelent.

Legutóbb megjelent kötetei: Hozott lélek 2015, Ország, város, fiú, lány 2016, Az öregtó felé 2017.

19.00 Beszélgetés egy pohár Csopaki mellett Jásdi István „Mi maradunk” című kötetéről

Beszélgetőtársak: Figula Mihály és Jásdi István borászok

A könyv kapcsán a két szomszédos borász arról beszélget, hogy honnét jöttünk, hova tartunk, kik vagyunk, mi a feladatunk, miért maradunk itthon és miért nem érezzük áldozatnak, hogy teljesítjük a kötelességeinket. Ha már előttünk van egy pohár Csopaki, természetesen a balatoni borokról is szó esik.

20.00 Rafael Márió Trió koncert

2017 végén jelent meg a trió My Hope című első lemeze, rajta csupa saját szerzeménnyel, melyeket a zenekarvezető elmondása szerint az életben megélt pozitív és negatív energiák és élethelyzetek ihlettek, s azok mondanivalóját a tagok érzelemdús improvizációval teszik még átélhetőbbé. Tavaly már bemutatkoztak a Könyv-Bor-Jazz Fesztivál keretein belül, de idénre a kifinomult My Hope lemez anyagát hozzák el nekünk.

BLAHA UTCA – MOL NAGYON BALATON SZÍNPAD

21.00 László Attila Quartet koncert

László Attila Liszt-díjas gitáros, zeneszerző együttesében a hazai jazz élet első vonalába tartozó kiválóságok muzsikálnak együtt. Ezúttal billentyűs hangszereken a virtuóz, ízig-vérig jazz-zongorista Tzumo játszik, Lattmann Béla basszusozik, a doboknál pedig a hazai jazzdobos fenomén, Balázs Elemér lesz hallható.

JÚNIUS 9. SZOMBAT

LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR

10.30 Mesekuckó – A nagy hullám c. mese

Papírszínház és kézműves foglalkozás várja a legkisebbeket és a családokat.

ZSIDÓ KIVÁLÓSÁGOK HÁZA

16.00 Felolvasószínház a Terminál Workhouse társulat előadásában

Részletek Rubin Eszter: Bagel című könyvéből

A Bagel bolt forgalmas színhelye adja a keretet a történeteknek, amelyek mindannyiunkról szólnak. Talán van egy titkos hozzávalója a szeretettel készített házias ételeknek, amely arra ösztönzi Virág törzsvendégeit, hogy részt vegyenek ezekben a lenyűgöző, hosszú beszélgetésekben a pultnál, és a reggeliért cserébe életük történeteit és egyedi nézeteiket kínálják fel nekünk, olvasóknak. Az előadás után beszélgetés Rubin Eszterrel, a darab alapjául szolgáló regény szerzőjével, és kóstoló a virtuális Bagel bolt írójának valóságos péksüteményéből.

VASZARY GALÉRIA – KERT

17.00 Vendégünk Terék Anna költő

1984-ben született Topolyán, a Vajdaságban. 2015 óta iskolapszichológusként dolgozik Budapesten. Első kötete 2007-ben jelent meg, Mosolyszakadás címmel. 2011-ben publikálta Duna utca című, második kötetét, melyért ugyanabban az évben Sinkó Ervin-díjat kapott. Első színdarabját 2013-ban mutatták be Jelentkezzenek a legjobbak! címmel a Szerb Nemzeti Színházban, Újvidéken. Vajdasági lakodalom című drámakötetét 2016-ban adta ki, legújabb verses könyve pedig, a Halott nők 2017 tavaszán jelent meg.

18.00 Polihisztor 2. – zene és orvoslás

A Tempevölgy folyóirat előadássorozata a tudományok és a művészetek kölcsönhatásáról

Meghívott előadók:

Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus

Juhász Előd zenetörténész

Cserép Csongor pszichológus

20.00 Farkas Zsolti Quartet koncert

A Quartet tagjai olyan tizenéves fiatalok, akik még zenei tanulmányikat folytatják, de már felfigyelt rájuk a magyar zenei világ, hiszen idén a Magyar Jazz Szövetség szakmai zsűrije Farkas Zsoltinak ítélte „Az év fiatal jazz-zenésze” díját. A balatonfüredi koncert elkalauzolja a közönséget a jazz és az R&B világába.

VASZARY GALÉRIA

18.00 Rendhagyó tárlatvezetés B. Nagy Anikóval, borkóstolóval

Levendel László a test és lélek orvosa volt, humanista, a művészet pártolója. Az orvosláson messze túlnyúló tevékenységet folytató ember a Kádár-korszak nehéz éveiben menedéke, támogatója volt a betegségtől és az üldözöttségtől meggyötört művészeknek. A gyűjtemény szinte véletlenül jött létre, a képek nagy részét az orvos nem vásárolta, hanem kapta betegeitől. Levendel László halála utána a gyűjteményből a család nem adott el egyetlen műtárgyat sem, és nem is vásárolt.

A kiállítás kurátora, B. Nagy Anikó részletesen mutatja be az alkotókat, találkozásukat Levendel Lászlóval, de információt kapunk a Korányi tüdőszanatóriumról, a tbc-ről, az alkoholizmusról is. A tbc és az alkoholizmus ugyanis összefüggő fogalmak voltak, hiszen a szakemberek hosszú ideig úgy gondolták, a bor fogyasztása megkönnyítheti a tüdőbetegség gyógyítását. Az idő és az orvostudomány mára bebizonyította, hogy ez a feltevés téves volt, ennek ellenére vendégeink a Rizling Generáció borait kortyolgatva ismerkedhetnek meg a kiállítással miközben Thomas Mann: Varázshegy című művéből olvas fel idézeteket Almási Sándor színművész.

Jegyár: 2000 Ft/fő, Nyugdíjas/Diák: 1000 Ft/fő

BLAHA UTCA – MOL NAGYON BALATON SZÍNPAD

18.30 Boggie koncert

Csemer Boglárka harmadik nagylemezével turnézik, ezt ismerheti meg most a füredi közönség. Karrierje kezdete óta együttműködik költőkkel, több magyar dalszövegét kortárs költő jegyzi. A koncerten Kemény Zsófi dalszövegei is felcsendülnek.

21.00 Seven seconds in The Future koncert

A szó szerint minden műfajban könnyedén alkotó 7s ezúttal egy különleges műsorral lép színpadra. Változatos, modern és pörgős, örömzenére számíthatunk és megtudhatjuk mi történik, ha a rock, hiphop vagy akár az elektronikus zene találkozik a jazzel. 10 zenész egy színpadon feszegeti a kreativitás határait. Zene a jövőből.

JÚNIUS 10. VASÁRNAP

VASZARY GALÉRIA – KERT

11.00 Jazzterlánc gyermekkoncert

Három kiváló jazz zenész alapította a zenekart azzal a céllal, hogy a gyerekek az élő zene segítségével interaktív módon ismerkedhessenek meg a műfajjal. A gyerekek maguk is bekapcsolódnak a hangok utánzásába, hol békakórusként, hol hangerővel segítve a zenekar munkáját.

16.00 Reformkori séta borkóstolóval

Töltsön el egy kellemes órát Balatonfüred reformkori városközpontjában! Ismerje meg a múlt század és a jelenkor épületeit, miközben a Balatonfüred-Csopaki borvidék múltját és jelenét tükröző borokat kóstol és megismeri az Anna-bálok történetét és a hozzá kapcsolódó legendákat.

Gyülekező: VASZARY kávézó

Részvételi díj borkóstolóval: 2000 Ft/fő, Nyugdíjas/Diák: 1000 Ft/fő.

(A 18 év alattiaknak alkoholmentes italokat biztosítunk.)

17.00 Beszélgetés Száraz Miklós György József Attila-díjas íróval

Házigazda: Cserép László

Száraz Miklós György Budapesten született 1958-ban. Az egyetemet az ELTE Bölcsészkarán, történelem és levéltár szakon végezte, belekóstolt a régészetbe is, 1984-ben végzett.

Különböző álneveken korábban is megjelentek írásai, saját néven 1991-től ír és publikál rendszeresen. Dolgozott és dolgozik nagy könyvkiadóknak, egy seregnyi napilapnak és folyóiratnak. Egy időben a fotózás és a filmezés foglalkoztatta, fényképezett és forgatott egyebek közt Erdély és a Felvidék tájain, Andalúziában, Katalóniában, Tibetben, Marokkóban.

Legutóbb megjelent művei: Apám darabokban 2016., Az álomvadász 2017., Osztozkodók 2018.

18.00 Richter Ambrus Quartet koncert

A Magyar Jazz Szövetség „Az év fiatal jazz-zenésze” díját 2018-ban a közönség döntése alapján Richter Ambrus jazzdobosnak ítélte. A formáció kimondottan a Könyv-Bor-Jazz Fesztiválra alakult. A zenekar magját képző Schlosser trióhoz csatlakozik Vidákovich Izsák szaxofonos. A repertoár jazz-standardekből áll, de szándékuk nem a legismertebbek közül válogatni, leginkább a Hard-bop és Post-bop korszakok előadóitól!

19.00 Könnyű neked Szarvas Józsi című könyv bemutatója

A könyvet bemutatják: Szarvas József Jászai Mari-díjas színész és Bérczes László Jászai Mari-díjas rendező.

BLAHA UTCA – MOL NAGYON BALATON SZÍNPAD

18.30 Barabás Lőrinc Quartet koncert

Az „Other Than Unusual” lemezbemutató koncert bemutatójára március 21-én került sor. A Könyv-Bor-Jazz Fesztivál látogatói most ezzel a lemezzel ismerkedhetnek meg. „Talán most a népzenei vonal kicsit háttérbe került, de megmaradt az a fajta monoton transzjazz érzés, ami a Beardance-t jellemezte. Alapvetően elég sok zenei stílust ötvöz az anyag: kicsit programzenés, film- és színházi zenés hangulatot is hordoznak a szerzemények, amelyet egyebek mellett az is megerősít, hogy Nagy Zsolt vibrafonon és üstdobokon is játszik, de vannak benne rockosabb elemek is.„ – mondja Barabás Lőrinc a füredi koncertről.

20.30 Éles Gábor Trió és Tóth Vera koncert

Nagyszerű koncertélménynek ígérkezik az Éles Gábor Trió és Tóth Vera közös koncertje a füredi Könyv-Bor-Jazz Fesztiválon.

A nemrég megjelent második, Let Yourself in Groove című lemezen hat dalban hallható Tóth Vera, a csodálatos torkú énekesnő, aki remekül megtalálta a közös hangot a trióval. Meglepetésként a most készülő új anyagból is várható egy kis ízelítő, illetve az este első felében, ahogy azt tőlük megszokhattuk, egy igazi triós (f)elszabadulás is garantált.

A Vaszary Galéria parkjában 3 napon keresztül válogathatnak az idelátogatók a könyvhét újdonságaiból és kóstolhatják meg a Balatonfüred-Csopaki borvidék borait.

A Kisfaludy Színpad mellett egész hétvégén a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület jóvoltából minőségi, előre válogatott könyveket vásárolhat bárki 300 Ft-os egységáron reggel 10 és este 22 óra között. Az egyesület kvízjátékot hirdet jazz témakörben, a kvízt helyesen kitöltők jazz CD-t kapnak ajándékba a Budapest Music Center jóvoltából.

A Könyv-Bor-Jazz Fesztivál programjai ingyenesen látogathatók, kivéve Rendhagyó tárlatvezetés B. Nagy Anikóval, borkóstolóval, valamint Reformkori séta borkóstolóval programok.